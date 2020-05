Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand auf einem Balkon

Hamm - Heessen (ots)

Am Samstag, 02. Mai 2020, gegen 17.35 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus an der Jahnstraße gemeldet. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es war lediglich ein Balkonstuhl in Brand geraten. Das Feuer griff nicht auf Gebäudeteile über. Es entstand ein geringer Sachschaden. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell