Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Spiegel von Fahrzeugen beschädigt

Krefeld (ots)

Am heutigen Morgen (07.09.2019) kam es auf der Friedrich-Ebert- Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Dabei wurden durch zwei junge Männer (19 und 20 Jahre alt) von der Friedrich- Ebert-Straße / Kaiserstraße in Gehrichtung stadteinwärts bis zur Ecke Roonstraße insgesamt elf Fahrzeuge an den Außenspiegeln durch "Treten" und "Schlagen" beschädigt. Die zwei Tatverdächtigen wurden gegen 03:10 Uhr durch die Beamten auf der Roonstraße angetroffen und in Gewahrsam genommen.

