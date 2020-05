Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei und wird anschließend bei einem Alleinunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Am Freitagabend, 01. Mai 2020, gegen 23.20 Uhr sollte auf der Bismarckstraße ein 18-jähriger Rollerfahrer aus Hamm durch die Polizei kontrolliert werden. Dieser entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Rollerfahrer wieder angetroffen werden und er flüchtete erneut über die Feidikstraße und den Schwarzen Weg. Beim Abbiegen auf die Neue Bahnhofstraße verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Roller der Marke Peugeot, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stahlträger der dort befindlichen Eisenbahnbrücke der Wilhelmstraße. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde mit einem hinzugezogenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Rollerfahrer unter Drogeneinfluss steht. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, das Fahrzeug nicht zugelassen ist und falsche Kennzeichen am Roller montiert waren. Es wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der Roller wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell