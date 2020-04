Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen) Betrunkener Radfahrer zieht sich bei Sturz nicht unerhebliche Verletzungen zu

Denkingen (ots)

Ein betrunkener Radfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Sturz in der "Hintere(n) Gasse" nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen und musste zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht werden. Der 52-jährige Mann war gegen 19.40 Uhr mit einem Fahrrad auf der "Hintere(n) Gasse" unterwegs und wurde dort immer langsamer. Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung kippte der Mann beim Anhalten auf die Seite und schlug dabei mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Da der 52-Jährige keinen Helm trug, zog er sich beim Sturz, neben mehreren Schürfwunden, auch ein Hämatom am Kopf zu und musste von den eintreffenden Rettungskräften zur stationären Behandlung in die Helios Klinik nach Rottweil gebracht werden. Dort wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft auch eine Blutprobe entnommen. In der Folge wird sich der Mann noch in einem Strafverfahren für seine Fahrt mit dem Rad unter Alkoholeinwirkung verantworten müssen.

