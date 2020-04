Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Trossingen (ots)

Bei einem "Beinahe-Zusammenstoß" zwischen einem abbiegenden Auto und zwei Fußgängern, hat sich ein 68-jähriger Mann beim Ausweichen und einem folgenden Sturz am Donnerstagabend an der Ecke "Auf Wangen" und Feldbergstraße leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 19 Uhr wollte ein 45-jähriger Fahrer eines Smarts von der Straße "Auf Wangen" nach links auf die Feldbergstraße abbiegen. Hierbei übersah der Smart-Fahrer ein Fußgängerpärchen, das gerade im Begriff war, den Einmündungsbereich zu überqueren. Beide Fußgänger wichen dem abbiegenden Auto mit Schritten nach hinten aus, wobei der 68-jährige Mann stolperte und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der 68-Jährige leichte Verletzungen am Hinterkopf zu. Zu einem Zusammenprall mit dem Auto war es nicht gekommen. Nachdem die Begleitung des Mannes einen Warnruf ausgestoßen hatte, konnte der Smart-Fahrer den Wagen noch rechtzeitig stoppen.

