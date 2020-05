Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher nutzt auf Kipp stehendes Fenster aus

Hamm- Mitte (ots)

Unbekannte nutzen in der Zeit zwischen Donnerstag, 30. April, 21 Uhr und Freitag, 1. Mai, 10 Uhr, ein auf Kipp stehendes Fenster aus und brachen in einen Asia-Shop an der Heinrich-Reinköster-Straße ein. Im Inneren versuchten sie erfolglos einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

