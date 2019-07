Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer - flüchtiger Fahrzeugführer gesucht

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Mitte - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, den 19.05.2019, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Schloßhofstraße, Höhe Altdorferstraße, bei der ein Fahrradfahrer mit einem Auto kollidierte. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten davon.

Gegen 00:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Bielefelder die Schloßhofstraße mit seinem Mountainbike stadteinwärts. Kurz vor der Altdorfer Straße näherte sich dem Fahrradfahrer ein Auto von hinten. Der 34-Jährige sagte aus, dass er von dem Auto von hinten getroffen wurde und zu Boden ging. Der am Unfall beteiligte Autofahrer sei nicht angehalten und unerkannt davon gefahren. Nach ein paar Minuten hielt ein entgegenkommendes Fahrzeug an und verständigte den Notruf. Der schwer verletzte Fahrradfahrer wurde mit einem Krankenwagen zur Versorgung in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Bielefeld sucht Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Autofahrer und zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 2 unter der 0521 545 0.

