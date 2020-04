Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Zwei Feuerstellen im Wald - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zwei Feuerstellen im Wald oberhalb von Murg wurden am Donnerstag, 23.04.2020, gegen 16:10 Uhr, entdeckt. Ein Anwohner konnte die Feuerstellen, die in einem steilen bewaldeten Gelände lagen, noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sieht es so aus, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden. Die Tatörtlichkeit liegt nördlich der Rheinblickstraße. Ein unbekannter Mann hatte den Brand bei einem Anwohner gemeldet. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell