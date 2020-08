Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall aufgrund eines internistischen Vorfalles

Aalen (ots)

Ellwangen: Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Vorfalles

Am Freitag gegen 16.40 Uhr befuhr der 55-jährige Fahrer mit seinem Pkw Toyota Auris die B 290 / Hallerstraße in Richtung Ortsmitte. Vermutlich aufgrund eines internistischen Vorfall kam er auf Höhe der dortigen Brücke im Bereich der Westtangente nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er zunächst einen hohen Bordstein und streifte im weiteren Verlauf das Brückengeländer. Von dort prallte er ab und fuhr mit gleicher Geschwindigkeit quer über die Fahrbahn. Dabei stieß er mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden 26-jährigen Fahrer eines Pkw Ford mit Anhänger zusammen. Der Anhänger wurde aufgrund der Aufprallwucht auf das dortige Brückengeländer geschoben. Der 55-jährige Fahrer wurde durch den Notarzt noch an der Unfallstelle reanimiert und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14.000.- Euro. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe befand sich die FFW Ellwangen ebenfalls im Einsatz.

