Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brände; Außeinandersetzung an Fußgängerüberweg; Verkehrskontrollen

Reutlingen (ots)

In Gartenhäuser und Schuppen eingebrochen

Über die Pfingsttage ist in zahlreiche Gartenhäuser und Schuppen eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, zwölf Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in drei Gartenhütten auf Wiesengrundstücken im Bereich zwischen Waldschenke und Oberes Burgholz. Der Einbrecher nahm unter anderem einen Holzkohlegrill samt Zubehör, einen Bolzenschneider und zwei Benzinkanister mit. Im Gewann Bonwolf auf Gemarkung Ohmenhausen wurde zwischen Freitag, elf Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, in drei Gartenschuppen eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach musste der Täter ohne Diebesgut von dannen ziehen. In der Sickenhäuser Straße im Ortsteil Römerschanze brach ein Unbekannter in noch nicht genau bekanntem Zeitraum in zwei Gartenhütten und einen Schuppen ein. Aus dem Schuppen ließ der Einbrecher ein Notstromaggregat sowie zwei Werkzeugkisten mitgehen. Weiterhin riss er einen Rosenbusch aus dem Boden und nahm ihn mit. In Mittelstadt versuchte ein Täter in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, neun Uhr, vergeblich in ein Gartenhaus im Gewann Buchbach einzudringen. Er konnte lediglich das Schloss zum dazugehörigen Toilettenhäuschen gewaltsam öffnen. Während der Anzeigenaufnahme wurde noch ein Einbruch in ein nahegelegenes Häuschen gemeldet. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht abschätzen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer unter Pkw eingeklemmt

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend unter einem Pkw eingeklemmt und von Ersthelfern befreit worden. Der Mann war mit seiner Ducati gegen 18.10 Uhr auf der Neuffener Straße (L 250) in Richtung Hülben unterwegs und erkannte unmittelbar vor dem Ortsende einen verkehrsbedingt wartenden VW Golf einer 31 Jahre alten Frau zu spät. Der Biker verlor beim Bremsmanöver die Kontrolle über das Motorrad, kippte auf die linke Seite und rutschte unter das Heck des Wagens, wo er eingeklemmt wurde. Der schwer verletzte 62-Jährige konnte durch Ersthelfer unter Zuhilfenahme eines Wagenhebers geborgen werden und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein Zweirad musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf zirka 7.000 Euro. An die Unfallstelle, die bis 19.45 Uhr voll gesperrt war, waren auch ein Notarztwagen sowie die Feuerwehr mit 27 Einsatzkräften ausgerückt. (mr)

Lichtenstein (RT): Motorradfahrerin gestürzt

Leichte Verletzungen hat die Lenkerin einer Suzuki bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 312 erlitten. Gegen elf Uhr befuhr die 72-Jährige auf ihrem Motorrad die Bundesstraße von Honau herkommend in Richtung Großengstingen. Auf Höhe einer Linkskehre kam sie dabei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und stürzte. Die leicht verletzte 72-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Motorrad war ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Die Strecke musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war vorsorglich zum Unfallort gerufen worden. (rn)

Reutlingen (RT): Einbruch in Lieferdienst

In das Gebäude eines Pizza-Lieferdienstes in der Tübinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht zum Montag eingebrochen. Zur Tatzeit schlug der Einbrecher eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort entwendete er einen Tresor und Bargeld. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Fußgängerin angefahren (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen unbekannten Fahrzeuglenker, der am späten Montagabend eine Fußgängerin in der Eberhardstraße angefahren haben soll. Der Fahrer eines Linienbusses, der von Reutlingen nach Nürtingen unterwegs war, wählte kurz vor Mitternacht den Polizeinotruf und teilte mit, dass ein Fahrgast vor Antritt der Fahrt offenbar von einem Pkw angefahren worden sei. Da er sich mit seinem Bus bereits kurz vor Nürtingen befand, wurden Beamte des Polizeireviers Nürtingen tätig. Wie die betroffene, 78-jährige Dame mitteilte, war sie gegen 23 Uhr mit ihrem Rollator in der Reutlinger Eberhardstraße zu Fuß unterwegs gewesen, zwischen der Post und einer Bankfiliale von einem rückwärtsfahrenden, blauen Fahrzeug mit RT-Zulassung erfasst worden und gestürzt. Mehrere noch unbekannte Personen hatten der Frau auf die Beine geholfen. Der Unfallverursacher hatte zwar seine Kontaktdaten hinterlassen, wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, waren diese aber offenbar falsch. Die leicht verletzte Seniorin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht. Zeugen des Unfalls, insbesondere auch die Personen, die der Seniorin nach dem Unfall geholfen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (rn)

Lenningen (ES): Biker schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 1212 zwischen Schopfloch und Ochsenwang zugezogen. Gegen 16.45 Uhr bog eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Toyota von der Zufahrt eines Naturschutzzentrums aus auf die Landesstraße ein, weshalb der aus Richtung Ochsenwang kommende 19-Jährige seine Yamaha stark abbremste. Dabei geriet das Zweirad ins Schleudern, worauf der junge Mann auf die Fahrbahn stürzte. Die Yamaha schlitterte über den Asphalt und krachte in die Front des Pkw. Der Gestürzte kam seinerseits im Grünstreifen zum Liegen. Zu einer Kollision des Heranwachsenden mit dem Wagen war es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gekommen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den Blechschaden auf etwa 3.000 Euro. Die Yamaha musste zudem von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Industriegebiet

Zu einem Brand im Fasanenweg in Unteraichen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmorgen ausgerückt. Dort hatten auf dem Dach eines im Bau befindlichen, mehrstöckigen Firmengebäudes gegen 7.50 Uhr aus noch unbekannter Ursache mehrere Bitumenbahnen Feuer gefangen, was eine hunderte Meter hohe, schwarze Rauchsäule zur Folge hatte. Der Verkehr auf der nahegelegenen A8 wurde dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnten die Flammen rasch bekämpft und der offene Brand rund eine Stunde später gelöscht werden. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden mit rund 10.000 Euro zu Buche schlagen. Personen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. (mr)

Owen (ES): Nach Bienenstich von Fahrrad gestürzt

Eine Radfahrerin ist am Montagmittag aufgrund eines Bienenstichs schwer gestürzt. Die 69-Jährige wurde während der Fahrt von einer Biene ins Gesicht gestochen. Die Frau fuhr zunächst auf ihrem Pedelec weiter. Gegen 13.40 Uhr erlitt sie einen allergischen Schock und stürzte an der Einmündung Kirchheimer Straße/Steigstraße von ihrem Fahrrad. Hierbei zog sich die Radlerin schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Esslingen (ES): Brand an Außenfassade eines Wohnhauses

Aus noch unklarer Ursache ist am Montagabend, gegen 21 Uhr, die Außenfassade eines mehrstöckigen Wohngebäudes in der Stuttgarter Straße in Brand geraten. Zeugen und Bewohner meldeten das Feuer, das offenbar unterhalb eines Balkons der oberen Stockwerke an der Gebäudeverkleidung ausgebrochen war, der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und begannen, die offenen Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Rettungskräften anrückte, löschte den Brand und vorhandene Glutnester endgültig. Das Gebäude wurde geräumt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob eine auf einem Balkon unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe als Brandursache in Frage kommen könnte. (rn)

Kirchheim/ Teck (ES): Auseinandersetzung an Fußgängerüberweg (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Insassen und zwei Fußgängern, die sich am Montagabend an einem Fußgängerüberweg in der Alleenstraße ereignet hat. Kurz vor 23 Uhr befuhr ein 32-Jähriger Lenker eines Lancia Ypsilon mit seiner 21-jährigen Beifahrerin die Alleenstraße von der Plochinger Straße herkommend in Richtung Schülestraße. An einem dortigen Fußgängerüberweg kam es zwischen den beiden Fahrzeuginsassen und einem 19-jährigen Fußgänger sowie dessen 17 Jahre alter Begleiterin, die die Fahrbahn überquerten, zu einem Disput, in dessen Folge der 19-Jährige auf den Pkw eingeschlagen und die Beifahrerin attackiert haben soll. Dies mündete in weitere Handgreiflichkeiten unter den Beteiligten außerhalb des Fahrzeugs. Aus noch ungeklärter Ursache wurde zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt während des Vorfalls der Fuß der 17-jährigen Fußgängerin von einem Rad des Lancia überrollt, der schließlich an einem Ampelmast zum Stehen kam. Die Jugendliche wurde mit Verletzungen unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Lancia wurden leicht verletzt. Da zum genauen Hergang der Auseinandersetzung unterschiedliche Aussagen der Beteiligten vorliegen, bittet das Polizeirevier Kirchheim Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07021/501-0 zu melden. (rn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrerinnen sind am Montagmittag auf dem Radweg entlang des Neckars zusammengestoßen und verletzt worden. Gegen 14.40 Uhr waren die beiden Frauen im Alter von 26 und 63 Jahren in entgegengesetzter Richtung unterwegs und kollidierten im Bereich des Freibads miteinander. Anschließend kamen die Radlerinnen zu Fall. Mit Rettungswagen wurden sie zur Untersuchung und Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. (mr)

Albstadt (ZAK): Mehrere Beanstandungen wegen technischer Mängel

Beamte der Verkehrspolizei Balingen und des Polizeireviers Albstadt haben am Freitagabend in Ebingen verschiedene Kontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrzeugtechnik durchgeführt. Dabei nahmen sie zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht gezielt umgebaute und getunte Pkw ins Visier. Kontrolliert wurden insgesamt rund 20 Fahrzeuge und ihre Fahrer. An neun Pkw waren die technischen Veränderungen so gravierend, dass sie zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. So waren die Boliden beispielsweise schlicht zu laut oder wiesen Mängel am Fahrwerk oder den Rädern auf. Der BMW eines 22-Jährigen musste dabei in der Schmiechastraße von den Beamten sichergestellt werden, da er mit einem Gewindefahrwerk tiefergelegt wurde und zudem überlaut war. Der Wagen wird nun einem Gutachter zugeführt. Auch zwei weiteren Männern wurde die Weiterfahrt noch an Ort und Stelle untersagt. Sie hatten ihre Fahrzeuge ebenfalls auf unzulässige Weise getunt und mussten diese daher mit extra angeforderten Anhänger abholen lassen. Sechs Fahrer durften mit ihren gleichfalls betriebsunsicheren Pkw nur noch den direkten Heimweg antreten. Alle beanstandeten Fahrer müssen für die festgestellten Verstöße teils mit hohen Bußgeldern und Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen. Hinzukommen gegebenenfalls die Kosten für eine neue Betriebserlaubnis, nachdem die Fahrzeuge wieder in einen verkehrssicheren Zustand gebracht worden sind. Neben den technischen Mängeln wurden bei der Kontrollaktion zusätzlich ein alkoholisierter Motorrollerfahrer und ein mutmaßlich unter Betäubungsmitteln stehender Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Außerdem wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte und unzulässigem Befahren von Omnibusspuren gefertigt. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Burladingen (ZAK): Brand in Doppelgarage

In der Doppelgarage eines Wohnhauses im Schlesierweg ist es am Montagmittag, gegen 13.15 Uhr, zum Ausbruch eines Feuers gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an einem in der Garage geparkten Quad den Brand ausgelöst haben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr war es Anwohnern gelungen, die Flammen zu löschen. Dabei hatte sich ein 45-Jähriger schwere Verbrennungen an der Hand zugezogen, weshalb er in eine Klinik gebracht werden musste. Der Gesamtschaden an dem vollständig ausgebrannten Fahrzeug und der in Mitleidenschaft gezogenen Garage kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Mit Rettungswagen in Krankenhaus gebracht

Nach notärztlicher Erstversorgung ist ein 57-jähriger Biker am Montagmittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann fuhr mit seiner BMW auf der K 7130 nach Täbingen und kam dabei kurz nach 13.30 Uhr im Kurvenbereich nach rechts von der Straße ab. Beim anschließenden Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Die Beschädigungen an seiner Maschine, die durch Bekannte versorgt wurde, belaufen sich auf rund 500 Euro. (mr)

Hechingen (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses beim Fremdstarten ist es am Pfingstmontag zu einem Pkw-Brand in der Justinus-Kerner-Straße gekommen. Kurz vor 9.30 Uhr wollte ein Mann einen Ford auf einem Hofgelände mittels Starterkabel fremdstarten. Hierbei geriet der Motorraum des zu überbrückenden Fahrzeugs in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Pkw verhindert werden. Der Schaden dürfte sich auf zirka 10.000 Euro belaufen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell