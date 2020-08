Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntagmorgen gegen 01:21 Uhr wurde durch aufmerksame Nachbarn in der Maubacher Straße Personen auf der Terrasse gesehen, obwohl sich die Hauseigentümer im Urlaub befanden. Die Täter drangen durch ein Kellerfenster in das Objekt ein. Nachdem die Täter im 1. Stock durch eine Wohnungstüre nicht weiterkamen, verließen sie das Gebäude wieder. Die Täter konnten vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Ob etwas entwendet wurde ist noch unbekannt.

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Von Freitagabend 19:30 Uhr bis Samstagmorgen 08:30 Uhr schlug ein unbekannter Täter in der Oberen Hauptstraße in Remshalden mit einem Stein die Heckscheibe eines Renault ein. Entwendet wurde nichts. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950 422 zu melden.

