Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Körperverletzung

Aalen (ots)

Abtsgmünd - Unfall mit Pedelc, Fahrerin leicht verletzt

Am Samstagvormittag um 09:54 Uhr bog eine 76-jährige Pedelec-Fahrerin von der Lutstruter Straße nach links in die Lange Straße ein und übersah hierbei einen 29-jährigen Nissan-Fahrer, welcher in Richtung Abtsgmünd fuhr. Die Fahrerin stieß mit ihrem Pedelec gegen den hinteren rechten Radlauf des Nissan und stürzte hierdurch. Sie wurde leicht verletzt und begab sich nach dem Unfall in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Abtsgmünd - Vorfahrt missachtet

Ein weiterte Unfall ereignete sich um 10:48 Uhr in Abstgmünd. Eine 68-jährige Audi-Lenkerin befuhr die Landesstraße 1072 von der Hammerschmiede kommend. An der Kreuzung der Landesstraße 1072 und Landesstraße 1073 wollte sie geradeaus weiterfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 32-jährigen Ford-Lenkerin, welche auf der Landestraße aus Pommertsweiler in Richtung Abtsgmünd fuhr. Die Ford-Lenkerin fuhr frontal gegen die rechte Front des Audi. Der Ford wurde durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert und kam im Straßengraben zum Liegen.

Die Audi-Fahrerin, die Ford-Lenkerin, sowie die beiden Mitfahrer im Ford, ein 32-jähriger Mann und ein einjähriges Kleinkind, wurden bei dem Unfall verletzt. Die Ford-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden mit den Rettungskräften ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Aalen - Unter Alkoholeinfluss Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:25 Uhr befuhr ein 33-jähriger VW-Lenker die Gartenstraße in Fahrtrichtung Aalen Stadtmitte. In der Gartenstraße stand ein Notarztwagen mit offenstehende Fahrertüre. Der VW-Lenker fuhr gegen diese geöffnete Türe. Der Fahrer des Notarztwagens, musste ausweichen um nicht vom VW erfasst zu werden. Der VW-Lenker flüchtet von der Unfallstelle, konnte jedoch vom Fahrer des geschädigten Fahrzeuges an der Wohnadresse gestellt werden. Der VW-Lenker stand unter Alkoholeinfluss. Der Verursacher musste sich einer Blutprobe unterziehen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Gschwend - gestürzter Radfahrer

Am Samstagmorgen gegen 09:29 Uhr wurde das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu einem Unfall mit einem gestürzten Rennradfahrer gerufen. Dieser befand sich in einer Gruppe von fünf Rennrädern welche die Landesstraße 1150 von Murrhardt in Richtung Geschwend befuhren. Auf Höhe der Einmündung der Landestraße auf die Bundesstraße 298 fuhr der 63-Jährige als viertes Rennrad nach rechts in die Bundesstraße in Richtung Gschwend ein. Nach dem Abbiegen wollte er beschleunigen und im Antritt verlor er das Gleichgewicht und fiel nach links auf die Fahrbahn. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Lorch - Alkoholisiert mit Cityroller gestürzt

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr wurde das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu einem Unfall mit einem gestürzten Cityroller-Fahrer gerufen. Dieser fuhr im Dahlienweg ein Gefälle nach unten und kam aufgrund seiner Alkoholisierung ins Schwanken und fiel mit dem Kopf auf die Straße. Der Fahrer wurde aufgrund seiner Verletzung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Alkoholisierung musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Mutlangen - Vorfahrtmissachtet

Am Samstagabend gegen 23:17 Uhr kam es auf der Bundesstraße 298 an der Abzweigung Mutlangen-Nord zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Ford-Lenkerin befuhr die B 298 aus Spraitbach kommend und wollte nach links, Mutlangen-Nord auf Höhe der Tankstelle abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden 40-jährigen Audi-Lenkers, welcher die B 298 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Spraitbach befuhr. Beide Fahrer wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 28.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Köperverletzung Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:27 Uhr kam es vor einer Gaststätte im Türlensteg zu einer Körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher die vermeintlichen Täter flüchteten. In der Gaststätte kam im Verlauf des Abends von einer unbekannten Personengruppe zu verbalen Streitigkeiten und Provokationen gegenüber den Geschädigten. Nachdem die Geschädigten die Kneipe verlassen hatten, wartete die Personengruppe bereits vor der Lokalität auf die Geschädigten. Es entwickelten sich verbale Streitigkeiten und eine körperliche Auseinandersetzung verlagerte sich auf den Markplatz. Die Geschädigten wurden durch Tritte und Schläge der 10-köpfigen Personengruppe leicht verletzt. Nachdem die Täter die annähernden Streifenfahrzeuge erkannten, ergriffen diese fußläufig die Flucht in Richtung Bahnhof. Im Zuge der Fahndung konnten drei Täter vorläufig Festgenommen werden.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

