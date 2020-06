Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Blitz schlägt in Bauernhaus ein

Durch schnelles Handeln konnte Schlimmeres verhindert werden

Ulm (ots)

Gegen 21.40 Uhr wurden Bewohner und Anwohner am Samstag in der Römerstraße in Oberessendorf durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Der Grund für den Knall war ein Blitzeinschlag. Die Bewohner des betroffenen Bauernhauses alarmierten sofort die Feuerwehr und brachten sich in Sicherheit. Durch die Feuerwehr konnte der durch den Blitz entstandene Glutherd entfernt und ein größerer Schaden verhindert werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Feuerwehren Oberessendorf, Eberhardzell und Biberach waren mit 50 Feuerwehrleuten vor Ort.

+++++++++++++++++++++ 1043999

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell