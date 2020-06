Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Hoher Sachschaden nach Rotlichtverstoß - Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Samstagabend in Göppingen.

Gegen 19:20 Uhr befuhr der 33-jährige Unfallverursacher die Jebenhäuserstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 41-Jährigen. Dieser fuhr ordnungsgemäß auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die gerade im Begriff war, die Fußgängerampel zu überqueren. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Land Rover des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Am BMW des 41-Jährigen wurde der Schaden auf 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf.

