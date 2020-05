Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 10

Kalenborn-Scheuern (ots)

Ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein befährt mit seinem Pkw die L10, von Scheuern aus kommend in Richtung Oberbettingen. Aufgrund begegnender Lkw`s bremst der Fahrer sein Fahrzeug, in Höhe der dortigen Windräder, auf ca. 30 km/h ab. Der nachfolgende 55-jährige Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Prüm bemerkt das zu spät und fährt auf den Pkw des 49-Jährigen auf. Hierbei wird der 55-Jährige so schwer verletzt, dass er mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell