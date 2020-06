Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Auf Roller geflüchtet - Ohne Führerschein versuchte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Rollerfahrer vor der Polizei zu flüchten.

Gegen 03:05 Uhr befuhr der 15-Jährige mit seinem Roller die Geislinger Straße in Laichingen. Hier sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltesignale der Streife des Polizeireviers Ehingen missachtete der Jugendliche jedoch. Zusammen mit seiner ebenfalls 15-jährigen Sozia flüchtete er die Landesstraße 230 in Richtung Merklingen. Hier bog er auf einen Feldweg ab und kam zu Fall. Nach einem weiteren Fluchtversuch zu Fuß wurde er von den Beamten eingeholt und gestellt. Dabei gab er sofort zu, dass der Roller frisiert sei und zu schnell fahre. Einen Führerschein besaß er nicht. Bei dem Sturz wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizisten stellten den Roller zur Überprüfung der Verkehrstauglichkeit sicher. Da sich zudem Verdachtsmomente auf Drogenbeeinflussung bei dem 15-Jährgen ergaben, musste dieser noch eine Blutentnahme erdulden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Beide Jugendliche wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

