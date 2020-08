Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Diebstahl, Streitigkeiten, zwei Schwerverletzte nach Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Auto mutwillig beschädigt

Ein Zeuge konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1:20 Uhr zwei männliche Personen in der Brunnenstraße dabei beobachten, wie sie an einem dort geparkten Seat Ibiza den Seitenspiegel abtraten. Auf einen zweiten PKW schlugen die Unbekannten ebenfalls ein. Bei dem zweiten Wagen entstand nach einer ersten Inaugenscheinnahme kein Sachschaden. Der Schaden an dem Seat beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet weitere Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Streit zwischen Hundehalter nach Streit zwischen Hunden

Am Sonntag gegen 15:15 Uhr kam es in der Straße Roter Buck zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 62- und einem 64-jährigen Mann. Dabei Schlug der ältere der beiden mehrfach auf den jüngeren ein. Zuvor hatten sich die Hunde der beiden Männer schon in die Wolle bekommen. Sie konnten von dem 62-jährigen jedoch getrennt werden. Den älteren der beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige.

Crailsheim: Pedelec entwendet

Am Sonntagabend zwischen 20:30 Uhr und 20:55 Uhr entwendete ein Unbekannter das im Garten eines Hauses in der Straße Zur Flügelau abgestellte neongelb-grüne Pedelec der Marke Bulls.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Ein totes Wildschwein und rund 10.000 Euro Sachschaden an einem Daimler-Benz sind die Bilanz eines Wildunfalls von Sonntag gegen 0:30 Uhr auf der K2576. Die 19-jährige Fahrerin war mit ihrem Wagen in Richtung B19 unterwegs, als der Schwarzkittel die Straße queren wollte und es zu dem Zusammenstoß kam.

Fichtenberg: Alkoholisierter 60-Jähriger wirft mit Axt auf 33-Jährigen

Ein 60-jähriger beauftragte am Samstagabend einen 33-Jährigen ihm zwei Flaschen Wodka zu besorgen. Hierfür übergab er ihm seine Bankkarte. Offenbar dauerten dem 60-Jährigen der Einkauf des 33-Jährigen zu lange, weshalb er mit zwei Äxten bewaffnet an dessen Anschrift in der Erlenhofer Straße auf die Wohnungstür einschlug. Als der 33-Jährige in Begleitung eines 40-Jährigen zur Wohnung zurückkehrte und den 60-Jährigen ansprach, warf dieser eine Axt nach dem 33-Jährigen. Dieser konnte ausweichen und reagierte mit Pfefferspray, welches er dem 60-Jährgein ins Gesicht sprühte. Anschließend ließ sich der 60-Jährige von den beiden jüngeren Männern zu Boden bringen. Als er am Boden lag, schlief er offenbar ein. Der 60-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Nach der medizinischen Versorgung und einer Blutentnahme wurde der offenkundig alkoholisierte Mann aus dem Krankenhaus entlassen. Da allerdings mit weiteren Störungen durch den Betrunkenen gerechnet werden musste, wurde er in Gewahrsam genommen. Auch bei dem 33-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Schrozberg: Radfahrer du Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gegen 15:15 Uhr am Sonntag befuhr ein 57 Jahre alter Radfahrer einen Feldweg und wollte die L1005 zwischen Oberrimbach und Spielbach queren. Zeitgleich fuhr eine Gruppe Motorradfahrer auf der L1005 in Richtung Spielbach. Die ersten beiden Biker schafften es noch dem Radfahrer auszuweichen. Dem dritten Motorradfahrer versuchte ebenfalls dem von rechts querenden Radler auszuweichen, schaffte es jedoch nicht einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach der Kollision der beiden Zweiradfahrer kam der 24 Jahre alte Yamaha-Biker nach links von der Fahrbahn ab du stieß hier mit einem Baum zusammen. Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der Radfahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme konnte bei ihm Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,14 Promille.

