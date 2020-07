Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandursache geklärt

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4658605

Aufgrund des Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Oberstraße am 21.07.2020 hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen gestern den Brandort begangen. Nach gegenwärtigem Ermittlungstand kommt unsachgemäßer Umgang eines Bewohners mit erhitztem Fett auf einem Herd in der Dachgeschosswohnung als Ursache in Betracht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln derzeit wegen fahrlässiger Brandstiftung.

