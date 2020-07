Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine 47-Jährige musste am Mittwoch (22.07.2020) schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Die Frau fuhr gegen 21 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg im Bereich der Buschwegbrücke (K1), als ein 65-jähriger Autofahrer ihr die Vorfahrt nahm. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten. Hierbei zog sich die 47-Jährige nicht lebensgefährliche aber schwere Verletzungen zu. Es stellte sich heraus, dass der 65-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,46 Promille. Er wurde zwecks Blutprobe auf eine Polizeidienststelle gebracht. Seinen Führerschein zog die Polizei auch gleich ein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

