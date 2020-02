Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall beim Ausparken und geflüchtet - Alkohol im Spiel?

Rotenburg- Am Mittwoch (26.02.), gegen 16.50 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihren Pkw ordnungsgemäß in einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße "An der Unterführung". Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bebra (56 J.) parkte ebenfalls in einer Parkbucht gegenüber der Pkw-Fahrerin. Beim Ausparken aus der Parkbucht stieß der Pkw-Fahrer mit der linken hinteren Fahrzeugseite gegen die Fahrzeugfront des geparkten Pkw aus Rotenburg. Danach verließ der Fahrer aus Bebra unerlaubt die Unfallstelle. Durch einen Zeugen wurde der Vorfall beobachtet. Dieser notierte sich das Kennzeichen. Durch die Polizeistreife konnte der Verursacher später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.600 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Bebra- Ein Lkw-Fahrer aus Bebra und eine Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhren am Mittwoch (26.02.), gegen 12.10 Uhr, die Robert-Bunsen-Straße stadtauswärts. Im Bereich der Robert-Bunsen-Straße stand ein Sattelzug am rechten Fahrbahnrand. Der Lkw-Fahrer aus Bebra hielt kurz hinter dem Sattelzug an und wollte dann links an diesem vorbeifahren. Die Pkw-Fahrerin schätze die Situation falsch ein und wollte an beiden Fahrzeugen vorbeifahren. Als sie sich in Höhe der Ladefläche des Lkw aus Bebra befand, scherte dieser ebenfalls aus um an dem Sattelzug vorbeizufahren. Obwohl die Pkw- Fahrerin noch nach links auf den dortigen Gehweg auswich, konnte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell