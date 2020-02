Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autofahrer von Fußgänger bedroht

Lauterbach - Ein 55-jähriger Mann aus Antrifttal befuhr am Freitagnachmittag (14.02.) mit seinem Pkw einen Fahrweg vom Friedwald zurück Richtung Lauterbach. Dabei kam ihm ein männlicher Fußgänger entgegen mit dem er in Streit geriet. Im Rahmen des Streits bedrohte der Fußgänger den Mann aus Antrifttal und ging danach in Richtung Vulkanradweg davon. Der Autofahrer beschreibt den Fußgänger wie folgt. Er war etwa 185 cm groß, circa 50 Jahre alt, hatte graue Haare und trug eine Brille. Der Mann war schlanker Statur und bekleidet mit blauer Basecap, blauer Steppjacke, und blauer Jeans. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

