Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Teterower Mehrgenerationenwohnhaus Eine Person schwerverletzt in Klinik

Teterow (ots)

Am Abend des 04.05.2020 kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Teterower Mehrgenerationenhaus. Gegen 20:10 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle alarmiert und traf wenige Minuten später am Einsatzort ein. Rettungskräfte waren bereits mit insgesamt 18 Löschfahrzeugen der Feuerwehren aus Teterow und den umliegenden Gemeinden, vier Rettungswagen, dem Rettungshubschrauber und mehreren weiteren Rettungskräften vor Ort. Diese hatten bereits mit den Brandbekämpfungsmaßnahmen begonnen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass auch ein Übergreifen auf andere Bereiche des Wohnhauses verhindert wurde. Der 70-jährige deutsche Mieter der brennenden Wohnung wurde durch das Feuer schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Bis auf die betroffene Wohnung sind alle Wohnungen im Haus weiter bewohnbar. Schadenshöhe und Brandursache sind derzeit unbekannt. Der Kriminaldauerdienst Rostock wurde vor Ort entsandt und hat die weiteren Ermittlungen an das Kriminalkommissariat Güstrow übergeben.

Denise Trabert Polizeioberkommissarin Polizerevier Teterow

