POL-AA: Ostalbkreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Jugendliche mit PKW unterwegs - Mit gestohlenem Pkw unterwegs - PKW zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Von Fahrbahn abgekommen

Wegen eines geplatzten Reifens kam ein 69-jähriger Audi-Lenker am Sonntag gegen 13.20 Uhr von der Fahrbahn der Leitzstraße ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung durch Eierbewurf

Ein Wohnhaus in der Heidestraße wurde am Sonntagmorgen, gegen 0.10 Uhr von Unbekannten mit Eiern beworfen. Dadurch wurden Hauswand, Balkongeländer und Fenster beschmutzt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Westhausen: Autobahnunfall

Als am Sonntagnachmittag ein 20-jähriger VW-Lenker gegen 14 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Mannheim den linken Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen befuhr, kollidierte er mit einem von rechts entgegenrollenden Reifen. Unklar ist, ob sich der Reifen von einer Felge eines Fahrzeugs löste oder ob dieser auf einem Fahrzeug geladen war. Der Fahrzeuglenker, welcher den Verlust des Reifen jedoch bemerkt haben müsste, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. An dem VW entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Zwischen Samstagabend 21.30 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr wurden beide Fahrzeugseiten sowie die Motorhaube eine Pkw Ford Focus zerkratzt, der auf einem Parkplatz in der Dalkinger Straße abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07961/9300.

Bopfingen-Oberdorf: Mit gestohlenem Pkw unterwegs

Vermutlich über die Haustüre drang am Sonntagmorgen ein Unbekannter gegen 2.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Kastellstraße ein und entwendete daraus den Fahrzeugschlüssel von einem blauen VW Touran sowie einen weiteren Schlüsselbund. Anschließend fuhr der Täter mit dem vor dem Gebäude abgestellten Touran davon und streifte dabei eine Betonmauer. Gegen 5.45 Uhr wurde der entwendete Pkw in der Goethestraße in Schwäbisch Gmünd nach einem Zeugenhinweis festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde von einem 46-Jährigen gesteuert, der unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Schwäbisch Gmünd: Kind auf Spielplatz eingeklemmt

Beim Spielen klemmte sich ein Junge auf dem Spielplatz in der Zeiselbergstraße am Sonntag gegen 20:15 Uhr am Aufgang einer Rutsche den Unterschenkel in einem Metallgitter ein. Es musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er blieb unverletzt.

Täferrot: Radfahrerin gestürzt

Beim Befahren der Straße Schulweg stürzte eine 29-jährige Radfahrerin am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr von ihrem Fahrrad, als sie den teilweise gepflasterten Weg befuhr. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Täferrot: Unfallflucht

Auf einem unbefestigten Wiesenparkplatz neben dem Rehnenmühlesee wurde am Samstag zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr ein Pkw DACIA von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall verursacht und geflüchtet

Ein 21-jähriger Citroen-Lenker kam am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn der Straße Am Sonnenhügel ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford, welcher durch den Aufprall auf einen weiteren geparkten Audi aufgeschoben wurde. Während sich der Unfallverursacher zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, blieb sein unter Alkoholeinfluss stehender Beifahrer bis zum Eintreffen der Polizei am Unfallort zurück. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die am Citroen angebrachten Kennzeichen entwendet waren. An dem Verursacherfahrzeug entstand Totalschaden. An den beiden anderen Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Jugendliche mit PKW unterwegs

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise sowie überhöhter Geschwindigkeit sollte am Montagmorgen ein Fahrzeuglenker eines Opel Astra gegen 03.15 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich der Fahrzeuglenker und fuhr in Richtung Vordere Schmiedgasse/Aalener Straße/Richard-Bullinger-Straße/Schwäbisch Gmünd-Lindach davon. Letztlich konnten die beiden Fahrzeuginsassen, ein 16-Jähriger und ein 15-Jähriger, bei einem Freund in der Straße Klosterberg angetroffen werden. Sie wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Eine 19-jährige Ford-Lenkerin wollte am Samstagabend gegen 23.20 Uhr von der B 298 aus Richtung Spraitbach kommend nach links in Richtung Mutlangen-Nord abbiegen. Weil sie dabei die Vorfahrt eines 40-jährigen Audi-Lenkers missachtete, der die B 298 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Spraitbach befuhr, kam es zur Kollision. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde der Audi-Lenker leicht verletzt. Beide Personen kamen jedoch vorsorglich ins Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro.

