Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrräder und PKW in Speyer kontrolliert (36/1106) 11.06.2020

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend sprach die Polizei im Rahmen einer halbstündigen Kontrolle in der Bahnhofsstraße, in Speyer, 2 Verwarnungen aus. In einem Fall nahm ein Fahrradfahrer verbotswidrig auf seinem Gepäckträger eine weitere Person mit und in einem Fall benutzte ein Fahrradfahrer die falsche Richtungsfahrbahn. Zudem stellten die Beamten bei PKW-Kontrollen einen Mängelbericht wegen nicht mitgeführter Zulassungsbescheinigung Teil I aus und einen Mängelbericht wegen fehlendem Versicherungsnachweis.

