POL-DU: Dellviertel: Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Freitagabend (8. Mai, 19:50 Uhr) kam es an der Einmündung Kremerstraße/Krummacherstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Sozia auf einem Motorrad verletzt wurde. Ein 32-jähriger Opel-Fahrer war auf der Kremerstraße in Richtung Marientor unterwegs und achtete in Höhe der Einmündung Krummacherstraße nicht auf das Rotlicht der Lichtsignalanlage. Gleichzeitig befuhr ein 49-Jähriger mit seiner Ducati die Krummacher Straße und wollte bei "Grün" nach links in die Kremerstraße in Richtung Hauptbahnhof abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer und seine gleichaltrige Sozia auf die Fahrbahn stürzten. Hierbei verletzte sich die Frau leicht und wurde durch die Sanitäter eines angeforderten Rettungswagens vor Ort behandelt. Die Sachschäden werden auf insgesamt 2200 EUR geschätzt.

