Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Ladendiebe werden dem Haftrichter vorgeführt

Burscheid (ots)

Zwei Diebe, die bereits Polizei bekannt sind, haben in einem Discounter Waren für mehrere hundert Euro gestohlen und sind dabei beobachtet worden.

Eine Mitarbeiterin eines Discounters an der Straße Massiefen beobachtete zwei Männer, die Waren in ihren Rucksack packten, damit den Laden verließen und in ein Auto packten. Anschließend gingen sie wieder in den Laden. Die Zeugin verständigte den Sicherheitsdienst und die Polizei. Bei der vorläufigen Festnahme der Männer im Alter von 26 und 27 Jahren, stellten die Beamten Waren im Wert von mehreren hundert Euro im Pkw und in den präparierten Rucksäcken fest. Die bereits einschlägig wegen ähnlicher Delikte bekannten Täter aus Georgien sprechen kein Deutsch und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt. (gb)

