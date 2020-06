Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Erheblicher Sachschaden ist am Freitag, 05. Juni 2020, 09:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden.

Ein 52-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit einem Kleintransporter die Fridtjof-Nansen-Straße in Richtung Schliemannstraße. An der Kreuzung zum Klosterdamm missachtete er die Vorfahrt eines 78-jährigen Delmenhorsters, der mit seinem Kia den Klosterdamm in Richtung Uferweg befuhr.

Der 78-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr mit der Front seines Pkws gegen die rechte Seite des Transporters, der in der Folge auf die linke Fahrzeugseite kippte.

Beide Fahrer erlitten Verletzungen und mussten nach einer ersten Behandlung vor Ort in Krankenhäuser gefahren werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 15.000 Euro beziffert.

