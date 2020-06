Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 25-Jähriger aus Hude fährt mit 1,6 Promille und leistet Widerstand bei den polizeilichen Maßnahmen +++ Ein Polizeibeamter leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Der Polizeieinsatz am Donnerstag, den 4. Juni 2020, endete für einen 25-Jährigen Mann aus Hude in der Gewahrsamszelle in Wildeshausen, nachdem er alkoholisiert ein Fahrzeug geführt, die Polizeibeamten beleidigt, Widerstand geleistet und einen Beamten verletzt hat.

Durch einen Zeugen wurde der Polizei Wildeshausen gegen 20:45 Uhr gemeldet, dass ein junger Mann einen alkoholisierten Eindruck gemacht und in ein Gebüsch auf einem Parkplatz in der Vielstedter Straße uriniert habe. Anschließend habe sich der Mann in sein Auto gesetzt und sei losgefahren.

Da den Beamten das Kennzeichen des Pkws und eine Personenbeschreibung bekannt war, fuhren sie direkt zur Wohnanschrift der Fahrzeughalterin in Hude. Dort trafen sie zeitgleich mit dem beschriebenen Pkw, einem schwarzen Hyundai, der mit zwei Personen besetzt war, ein. Am Steuer saß jedoch eine junge Frau, bei der es sich um die Halterin des Pkw handelte. Auf dem Beifahrersitz befand sich der von dem Zeugen beschriebene 25-Jährige.

Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Als sie dem 25-Jährigen die weiteren Maßnahmen schilderten, wurden sie beleidigt und unterbrochen.

Plötzlich ergriff der 25-Jährige die Flucht, konnte jedoch von den Beamten gestoppt werden. Dabei schlug der 25-Jährige in Richtung der Polizeibeamten und war zudem verbal sehr aggressiv. Durch die Schläge wurde ein Polizeibeamter im Gesicht getroffen und leicht verletzt.

Außerdem spuckte und hustete er die Polizeibeamten an und behauptete an Corona erkrankt zu sein. Ihm wurde daraufhin eine Maske aufgesetzt.

Letztendlich wurde der 25-Jährige zur Polizeidienststelle nach Wildeshausen gebracht, wo ihm von einem Arzt Blutproben entnommen wurden. Auch zu diesem Zeitpunkt versuchte er, der Blutprobenentnahme durch Spucken und Gewaltanwendung zu entgehen. Die Blutprobenentnahme wurde zuvor von der Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnet. Ein ebenfalls durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille.

Wegen des aggressiven Verhaltens des 25-Jährigen verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamszelle.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des tätlichen Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell