Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 4. Juni 2020, gegen 07:00 Uhr, fuhr eine 33-jährige Anwohnerin mit ihrem Pkw rückwärts von ihrer Grundstücksauffahrt und stieß mit einer 39-jährigen Radfahrerin zusammen, die den Radweg der Hansingstraße, aus Richtung Großensieler Straße kommend, in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Durch den Unfall wurde die Radfahrerin leicht verletzt. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 250 Euro.

