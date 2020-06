Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zahlreiche Anrufe falscher Polizeibeamter in Lemwerder +++ Hinweise der Polizei

Delmenhorst (ots)

In den späten Abendstunden des 4. Juni 2020 gingen bei der Polizei Brake eine Vielzahl von Anrufen besorgter Bürgerinnen und Bürger ein, die von Anrufen von falschen Polizeibeamten berichteten.

Im Bereich Lemwerder haben sich Unbekannte, zumeist älteren Menschen gegenüber, als Polizeibeamte ausgegeben und diese zu Wertgegenständen oder Vermögen befragt.

In allen bislang bekannten Fällen handelten die Angerufenen absolut richtig und beendeten das Gespräch sofort, sodass die Betrüger keinen Erfolg hatten. Die Polizei rät zur Vorsicht und bittet um Sensibilisierung älterer Mitmenschen.

Die Betrüger gaben vor, eine Einbrecherbande festgenommen und bei den Tätern eine Liste mit Namen gefunden zu haben, auf der der Name des Angerufenen notiert gewesen sei. In diesem Zusammenhang wurden die Angerufenen dann nach Wertgegenständen oder Bargeld, das zu Hause aufbewahrt wird, befragt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf Folgendes hin:

- Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen von Ihnen ein - Sensible Themen bespricht die Polizei niemals nur am Telefon mit Ihnen. Es wird immer ein persönliches Gespräch vorgezogen. - Fragen Sie bei Zweifeln nach dem Namen und der Dienststelle des Polizeibeamten und erkundigen Sie sich dort nach dem Anrufer. - Wählen Sie selbständig die Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle und lassen sich nicht zu dieser durchstellen/weiterleiten. - Hinterfragen Sie suspekte Anrufe und beenden Sie diese umgehend. - Seien Sie auch misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht direkt mit seinem Namen vorstellt. - Kontaktieren Sie nach dem Anruf Ihre Angehörigen und berichten Sie von dem Vorfall. - Verständigen Sie umgehend die Polizei. - Geben Sie keine Auskünfte über Wertgegenstände und ihr Vermögen und übergeben Sie nie Geld an Unbekannte.

