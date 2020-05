Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Konstanz) Unbekannte lassen Kunstharz auf die Straße auslaufen (04.05.2020)

Radolfzell (ots)

Unbekannte Täter zerstachen im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in der Konstanzer Straße mehrere Fässer mit Kunstharz, die sich an der Baustelle bei der Konstanzer Brücke befanden. Die Feuerwehr musste das ausgelaufene Harz mit einem speziellen Mittel abbinden und die angrenzende Fahrbahn auf einer Strecke von etwa 30 Metern säubern. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 077332 / 95066-0, in Verbindung zu setzen.

