Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Nendingen

TUT) Späte Entdeckung eines Maischerzes (03.05.2020)

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen wurde am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr darauf aufmerksam, dass Unbekannte das Nendinger Ortsschild an der Landesstraße 277 am Ortsausgang Richtung Tuttlingen getauscht und das Ortsschild der zur Stadt Stockach gehörenden Ortschaft Raithaslach angebracht hatten. Erkenntnisse zu besonderen Verbindungen der beiden Ortschaften sind beim Polizeipräsidium Konstanz nicht bekannt.

Bereits am Maifeiertag wurde auf dem Kreisverkehr am Dr.-Karl-Storz-Platz das Ortsschild der zur Gemeinde Eigeltingen gehörenden Ortschaft Guggenhausen aufgefunden.

Nachdem eine Überprüfung des Polizeireviers Stockach zur Feststellung des Fehlens eines der Ortsschilder in Raithaslach führte, ist letztlich noch der Verbleib des Nendinger Ortsschildes ungeklärt.

