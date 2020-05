Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Versuchter Aufbruch an einem geparkten Mercedes (03.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Fahrzeugaufbruch, den Unbekannte im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr bis Sonntag, 21 Uhr, in der Friedrichsstraße verübten. Die Unbekannten versuchten, die Fahrertüre einer dort geparkten Mercedes-E-Klasse aufzustemmen, was ihnen jedoch nicht gelang. Am Auto entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell