Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Niedereschach) Mountainbikefahrer stürzt und verletzt sich schwer (03.05.2020)

Niedereschach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18 Uhr wurde ein 28-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Mountainbike-Fahrer befuhr einen abschüssigen Feldweg bei der Straße "Am Maienbühl" in Richtung Niedereschach und stürzte über einen Fahrbahnhügel. Hierbei zog sich der Mann, der einen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

