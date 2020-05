Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl eines BMW 530 Kombi (03.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines schwarzen BMW 530 Kombi (Touring) am Sonntag in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 10.30 Uhr. Unbekannte entwendeten den in der Bachenstraße gegenüber Haus Nr. 6 abgestellten BMW mit dem Kennzeichen VS-ZX 549. Der BMW mit der internen Typbezeichnung E 61 ist Erstzulassung 2007 und hat einen großen orangefarbenen "Lieferando"-Aufkleber auf der Heckklappe. Den Zeitwert des Fahrzeugs schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise zum Verbleib des BMW geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, zu melden.

