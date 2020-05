Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer (03.05.2020)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12 Uhr in der Straße "Vogte" wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Mountainbike-Fahrer befuhr mit seinem 57-jährigen Begleiter die abschüssige Straße und streifte diesen aus Unachtsamkeit. Während es dem 57-Jährigen gelang, sein Fahrrad zu kontrollieren, stürzte der 55-Jährige und zog sich schwere Verletzungen an der Schulter zu. Vom Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

