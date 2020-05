Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Uneinsichtiger betrunkener Radfahrer (04.05.2020)

Radolfzell (ots)

Weil ein 52-jähriger Radfahrer ohne eingeschaltetes Licht und in Schlangenlinien am heutigen Montag gegen 01 Uhr von der Scheffelstraße nach links in die Mettnaustraße abbog, wurde er von Beamten des Polizeireviers Radolfzell angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache wahrgenommen werden. Seine verschmutzte Kleidung deutete darauf hin, dass er bereits gestürzt war. Da er mit einem Alkoholtest nicht einverstanden war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Der 52-Jährige war während der Kontrolle sehr uneinsichtig, folgte den Anweisungen der Beamten nicht und verweigerte die Angaben seiner Personalien, weshalb er zur Identitätsfeststellung nach Ausweispapieren durchsucht werden musste. Nun muss er nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr mit einer Anzeige rechnen sondern auch wegen der Verweigerung seiner Personalien.

