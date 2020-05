Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

Landkreis Konstanz) Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht der Polizei (03.05.2020)

Reichenau (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 12.15 Uhr der Polizei eine Verkehrsunfallflucht. Eine 63-jährige Autofahrerin war beim Rangieren auf dem Parkplatz des St. Georg Museum in der Oberzeller Straße gegen einen geparkten Maserati geprallt. Ohne sich um den Sachschaden von rund 6.000 Euro zu kümmern, fuhr sie davon. Beamte überprüften die Wohnanschrift der Verursacherin und stellten an ihrem Fahrzeug ebenfalls einen Unfallschaden fest. Die 63-Jährige beteuerte, den Unfall nicht bemerkt zu haben und setzte sich mit dem Geschädigte sofort in Verbindung.

