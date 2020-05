Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Vermisstensuche

Konstanz (ots)

Die Suche nach einem 84-jährigen desorientierten Mann hielt in der Nacht auf den heutigen Montag zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte in Atem. Die Einsatzkräfte durchsuchten zunächst das gesamte Klinikum, in dem sich der Mann als Patient aufgehalten hatte und von wo er gegen 18.15 Uhr verschwunden war. Nach negativer Absuche wurde das Einsatzgebiet auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Die Polizei Konstanz wurde dabei unterstützt von einem Polizeihubschrauber und Suchhunden der DLRG. Gegen 05.00 Uhr wurde der 84-Jährige schließlich von einem Mitarbeiter des Klinikums wohlbehalten auf dem Gelände aufgefunden.

