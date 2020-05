Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Porsche zerkratzt und mit Säure bespritzt 2./3.5.20

Rottweil (ots)

Ein böses Erwachen gab es für einen Porsche-Fahrer, als er am Sonntagmorgen seinen Sportwagen in der Heerstraße aufschließen wollte. Vermutlich in der Nacht zuvor zerkratzte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Karosserie des Carrera 911 rundherum. Zudem benetzte der Täter den Lack an verschiedenen Stellen mit einer säurehaltigen Flüssigkeit, so dass ein Schaden von mindestens 15.000 Euro entstanden ist. Wer für die Tat in Frage kommt und welches Motiv hierfür vorlag, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0741 477-0.

