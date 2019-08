Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen anlässlich der Tuningveranstaltung "SUMMER MEET" in Landau 18.08.2019, 10 bis 19 Uhr

Landau (ots)

Neun sichergestellte Fahrzeuge, 37 erloschene Betriebserlaubnisse aufgrund von Fahrzeugveränderungen, eine Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie 37 Ordnungswidrigkeitenanzeigen waren das Ergebnis einer Verkehrskontrolle anlässlich der Tuningveranstaltung "SUMMER MEET" in Landau. Aufgrund der hohen Anzahl beanstandeter Fahrzeuge bei der Verkehrskontrolle anlässlich der Tuningveranstaltung "CAR FRIDAY" am 19.4.2019 in Landau wurde auch bei dem Event "SUMMER MEET" der An- und Abreiseverkehr kontrolliert. Die Kontrollen wurden durch Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik, durchgeführt. Unterstützt wurden die Beamten durch Polizeikräfte aus Hessen und Baden-Württemberg. Ein besonderes Augenmerk richteten die Beamten auf illegale Veränderungen an den Fahrzeugen. Von den 70 kontrollierten Fahrzeugen blieben lediglich 33 ohne Beanstandung.

Das Tuningevent wurde von circa 500 Personen besucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell