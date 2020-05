Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Keis) Geparkter BMW zerkratzt (03.05.2020)

Bräunlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten BMW, den unbekannte Täter im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag im Grabenring beschädigten. Die Unbekannten zerkratzten den am Straßenrand abgestellten Wagen ringsherum, wodurch am schwarzen 3-er BMW mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 / 83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell