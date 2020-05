Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Autofahrerin gefährdet und geflüchtet (03.05.2020)

Stockach (ots)

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen gegen einen 53-jährigen BMW-Fahrer, der am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin durch seine Fahrweise gefährdet hat. Der Mann fuhr mit seinem schwarzen BMW auf der B 31 neu in Richtung Stockach und verlor im einspurigen Bereich, kurz vor Beginn der A 98, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam anschließend auf die linke Fahrspur. Eine entgegenkommende 26-jährige Fahrerin eines VW konnte nur durch abruptes Bremsen und Ausweichen eine Kollision verhindern. Sie kam an einem neben dem Grünstreifen befindlichen Hang zum Stehen. Der 53-Jährige entfernte sich nach Angaben der Zeugin beschleunigt vom Unfallort. In der Nähe der nächsten Ausfahrt stellten Polizisten schließlich gegen 17.00 Uhr den abgestellten BMW fest. Der Autofahrer, der sich zum Kontrollzeitpunkt nicht mehr in seinem Auto befand, gab an, auf der Fahrt eingeschlafen zu sein, weshalb er die Pause eingelegt habe. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest, der über 2,3 Promille ergab, veranlassten die Beamten die Entnahme zweier Blutproben im Krankenhaus, da der 53-Jährige angab, erst nach dem Autofahren Alkohol konsumiert zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

