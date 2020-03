Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raubüberfall auf Fußgängerin - Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Steinweg /Gandebrücke, Freitag, 20.03.20, 20.50 Uhr

Bad Gandersheim (schw) - Bereits am Freitag, 20.03.20, 20.50 Uhr ereignete sich in Bad Gandersheim, im Bereich des Steinweg Höhe Gandebrücke ein Raub zum Nachteil einer 36-jährigen Frau aus Bad Gandersheim. Die Frau war am Freitag, gegen 20.30 Uhr zu Fuß im Bereich des parallel zum Mühlenkanal verlaufenden Weges zwischen Finanzamt und Steinweg unterwegs. Kurz vor erreichen des Steinweg riss ihr ein bislang unbekannter Täter die über die Schulter getragenen Handtasche herunter und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch die Tat stürzte die 36-jährige Frau zu Boden, verletzte sich dabei allerdings nicht. In der Tasche des Opfers befanden sich diverse persönliche Gegenstände, sowie ein Mobiltelefon. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 850,- EUR Zeugen, die zur Tatzeit, im Bereich des Steinweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter der Tel. Nr.: 05382/91920-0 in Verbindung zu setzen.

