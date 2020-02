Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Rotlichtunfall-Zeugen gesucht; Magstadt: Mercedes-Lenker nötigt Smart-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Rotlichtunfall - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 12.00 Uhr in der Leonberger Straße in Sindelfingen ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel 07031/697-0, noch Zeugen. Ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in der Leonberger Straße stadtauswärts unterwegs und passierte hierbei die Kreuzung mit der Pfarrwiesenallee und der Hohenzollernstraße. Vermutlich übersah der Mann eine für ihn geltende rote Ampel und es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß mit einer 72-jährigen Smart-Lenkerin. Die Frau hatte mutmaßlich bei "grün" die Leonberger Straße von der Pfarrwiesenallee kommend in Richtung Hohenzollernstraße überquert. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen.

Magstadt: Mercedes-Lenker nötigt Smart-Fahrer

Eine unangenehme Autofahrt musste ein 18 Jahre alter Smart-Fahrer am Dienstag gegen 18.30 Uhr erleben, als er zwischen Magstadt und Ostelsheim (Landkreis Calw) unterwegs war. Während seiner Fahrt auf der Landesstraße 1189 näherte sich dem 18-Jährigen ein noch unbekannter Mercedes-Lenker. Dieser soll dem Smart im weiteren Verlauf der L 1189 sehr dicht aufgefahren sein und schließlich mehrfach die Lichthupe benutzt haben. Vermutlich wollte der Unbekannte den Smart-Fahrer dazu bringen, schneller zu fahren. Als der 18-Jährige nicht reagierte, fuhr der Unbekannte, ab Weil der Stadt-Schafhausen, mit dauerhaft eingeschaltetem Fernlicht hinter ihm her, so dass der Smart-Fahrer geblendet wurde. Sobald sich Fahrzeuge im Gegenverkehr näherten, schaltete der Mercedes-Lenker das Fernlicht aus, nahm es jedoch wieder in Betrieb, nachdem die Fahrzeuge vorbeigefahren waren. Erst in Ostelsheim trennten sich die Wege des Smart- und des Mercedes-Lenkers. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein dunkles Mercedes-Cabrio mit Calwer Kennzeichen (CW-) handeln. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die die auffällige Fahrweise des Mercedes beobachten konnten und weitere Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell