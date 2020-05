Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vermeintlicher Gasaustritt entpuppt sich als verstopfte Abwasserleitung (03.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Gasgeruch in einer Tiefgarage der Harzerstraße rief die Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf den Plan. Eine 50-jährige Anwohnerin hatte vermeintlichen Gasgeruch in der Tiefgarage wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte schnell feststellen, dass kein Gas ausgetreten war. Der üble Geruch wurde durch ein verstopftes Abflussrohr in der Tiefgarage verursacht.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell