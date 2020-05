Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in ein Firmengebäude (03.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in ein Firmengebäude in der Dr.-Karl-Storz-Straße am frühen Sonntagmorgen gegen 05.45 Uhr.

Unbekannte Täter öffneten gewaltsam das Außenfenster eines Großraumbüros des Betriebsgebäudes. Sie drangen nach bisherigen Erkenntnissen nicht in das Gebäude ein und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 /941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell