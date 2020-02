Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer mit Kinderanhänger gestreift

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 52 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch in Borken bei einem Unfall erlitten. Das Geschehen hatte sich gegen 07.35 Uhr auf der Weseler Landstraße abgespielt: Der Borkener stand dort an der Einmündung Hawerkämpe an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Nach seinen Angaben war eine Unbekannte zu dieser Zeit auf dem Radweg an der Weseler Landstraße unterwegs, fuhr an ihm vorbei und streifte sein Rad mit ihrem Kinderanhänger. Der Borkener stürzte daraufhin. Die Radfahrerin sei weitergefahren, ohne sich um die Situation zu kümmern. Die Frau habe eine braun und weiß gestreifte Mütze getragen, im Anhänger habe sich kein Kind befunden. Die Polizei bittet die Radfahrerin sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

