Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Führerschein unterwegs

Gronau (ots)

Am Freitagabend fiel Polizeibeamten ein Motorroller auf der Buterlandstraße in Gronau auf. Der Fahrer fuhr offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der Vorfahrtsregelung in Richtung Enscheder Straße. Dort hielt er seinen Roller an und täuschte eine Fahrzeugpanne vor. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige weder im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, noch das Zweirad versichert war. An dem Roller hatte er die elektronische Drosselung abgeklemmt, so dass dieser eine höhere Geschwindigkeit als die erlaubten 45 km/h erreichte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

