Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallschaden hinterlassen

Gronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag an einem geparkten Auto in Gronau hinterlassen. Der beschädigte grau lackierte VW Golf stand in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr auf einem Schotterparkplatz an der Bahnhofstraße in Gronau. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat entgegen: (02562) 9260.

